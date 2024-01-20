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Samsun'da yolcu otobüsünde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da yolcu otobüsünde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, N.K., D.K. ve B.Ç. isimli şahısların yolcu otobüsündeki valizlerinde 34 bin 650 adet sentetik ecza bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da yolcu otobüsünde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
20.01.2024 - 17:16,
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Samsun'da yolcu otobüsündeki valizler içerisinde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu hap getirmek isteyen N.K., D.K. ve B.Ç.'yi otogarda yakaladı. Gözaltına alınan şahısların yolcu otobüsündeki valizlerinde yapılan aramalarda, 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da yolcu otobüsünde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da yolcu otobüsünde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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