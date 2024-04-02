YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Samsun'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor

Samsun\'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde narkotik, asayiş, trafik ve çeşitli konularda çalışmalar yürütüldü. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.

02.04.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde narkotik, asayiş, trafik ve çeşitli konularda çalışmalar yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler asayiş, narkotik, trafik, terörle mücadele konularında suçluları yakalamak için çaba sarf ediyor. Çalışmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli zanlının Atakum ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisini aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen çalışma sonucu A.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Uyuşturucu ile mücadele sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde A.S., Y.D., T.G. ve F.B. isimli şahısların ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ile metamfetamin ve esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Silahla tehdit eden şahıs yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ç. isimli şahsın, husumetlisi T.K.'yı "Seni silahla vururum" şeklinde tehdit etmesi üzerine çalışma başlatıldı. A.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 40 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, NARVAS uygulaması çerçevesinde 60 şahsın genel bilgi tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Ayrıca Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan şok uygulamalarda 755 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 254 araç kontrol edildi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 2 adet bıçak, 1 adet plakasız motosiklet ele geçirildi. Uygulamada 4 araca 41 bin 631 TL para cezası uygulandı.

Canik ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım Anadolu Mahallesi ve Canik Karşıyaka Mahallesi'nde B.T., D.T. ve M.K. isimli şahısların üstünde ve sonrasında ikametlerinde arama yapıldı. Bu arama çalışmalarında 347 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Narkotik, Samsun, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheliden Bir Tutuklandı
    14:09 Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheliden Bir Tutuklandı

    Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı. İstasyon Mahallesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 120 içimlik sentetik uyuşturucu ve 6 tane sentetik ecza ele geçirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan H.K. tutuklandı.

  • Ankara'da geçmeye çalışan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
    14:06 Ankara'da geçmeye çalışan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

    Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, geçmeye çalıştığı araca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

  • Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
    14:05 Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

    Adıyaman'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Diyarbakır'da 67 kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
    14:04 Diyarbakır'da 67 kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

    Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.

  • Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde ölü sayısı 3'e yükseldi
    14:01 Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde ölü sayısı 3'e yükseldi

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada, Ali Karakurd (2) ve Mahmut Sümer (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Vezirköprü'de 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
    13:59 Vezirköprü'de 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.Y.T isimli hükümlü, silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu bulundurma, hırsızlık, kanuna muhalefet ve kaçma suçlarından aranıyordu. Yakalanan hükümlü tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

  • Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan 1'i Tutuklandı
    13:59 Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıstan 1'i Tutuklandı

    Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri mahkemece tutuklandı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

  • Sultangazi'de silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı
    13:59 Sultangazi'de silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı

    Sultangazi'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  • Anadolu Otoyolu Kocaeli Geçişinde Zincirleme Kaza: İstanbul İstikameti Trafiğe Kapandı
    13:57 Anadolu Otoyolu Kocaeli Geçişinde Zincirleme Kaza: İstanbul İstikameti Trafiğe Kapandı

    Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde bir tır ve iki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası, otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saattir otoyolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Bavli için arama çalışmaları başlatıldı
    13:57 Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Bavli için arama çalışmaları başlatıldı

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli için arama çalışmaları başlatıldı. Bavli ailesi, çocuklarının bulunmasını bekliyor.


13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:53 DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı elinden alındı DEM Parti: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkı elinden alındı
11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
12:45 Marmaray’da intihar girişimi Kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar girişimi! Kendini raylara bıraktı
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
12:21 Bakan Şimşek’ten konut sahiplerine uyarı Bakan Şimşek'ten konut sahiplerine uyarı
12:06 Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun Wanda Nara ve Paris Hilton birbirine girdi: Beni kopyalamayı seviyorsun
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:58 Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı Yaya geçidinde otomobil anneyle kızlarını ayırdı! Bayramlık ayrıntısı yürek yaktı
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 14:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement