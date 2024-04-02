Samsun\'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor

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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde narkotik, asayiş, trafik ve çeşitli konularda çalışmalar yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler asayiş, narkotik, trafik, terörle mücadele konularında suçluları yakalamak için çaba sarf ediyor. Çalışmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli zanlının Atakum ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisini aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen çalışma sonucu A.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Uyuşturucu ile mücadele sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde A.S., Y.D., T.G. ve F.B. isimli şahısların ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ile metamfetamin ve esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Silahla tehdit eden şahıs yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ç. isimli şahsın, husumetlisi T.K.'yı "Seni silahla vururum" şeklinde tehdit etmesi üzerine çalışma başlatıldı. A.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 40 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, NARVAS uygulaması çerçevesinde 60 şahsın genel bilgi tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Ayrıca Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan şok uygulamalarda 755 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 254 araç kontrol edildi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 2 adet bıçak, 1 adet plakasız motosiklet ele geçirildi. Uygulamada 4 araca 41 bin 631 TL para cezası uygulandı.

Canik ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım Anadolu Mahallesi ve Canik Karşıyaka Mahallesi'nde B.T., D.T. ve M.K. isimli şahısların üstünde ve sonrasında ikametlerinde arama yapıldı. Bu arama çalışmalarında 347 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - SAMSUN