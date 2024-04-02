Samsun\'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde narkotik, asayiş, trafik ve çeşitli konularda çalışmalar yürütüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler asayiş, narkotik, trafik, terörle mücadele konularında suçluları yakalamak için çaba sarf ediyor. Çalışmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli zanlının Atakum ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisini aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen çalışma sonucu A.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Uyuşturucu ile mücadele sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde A.S., Y.D., T.G. ve F.B. isimli şahısların ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ile metamfetamin ve esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Silahla tehdit eden şahıs yakalandı
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ç. isimli şahsın, husumetlisi T.K.'yı "Seni silahla vururum" şeklinde tehdit etmesi üzerine çalışma başlatıldı. A.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 40 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, NARVAS uygulaması çerçevesinde 60 şahsın genel bilgi tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Ayrıca Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde yapılan şok uygulamalarda 755 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 254 araç kontrol edildi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 2 adet bıçak, 1 adet plakasız motosiklet ele geçirildi. Uygulamada 4 araca 41 bin 631 TL para cezası uygulandı.
Canik ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım Anadolu Mahallesi ve Canik Karşıyaka Mahallesi'nde B.T., D.T. ve M.K. isimli şahısların üstünde ve sonrasında ikametlerinde arama yapıldı. Bu arama çalışmalarında 347 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı. İstasyon Mahallesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 120 içimlik sentetik uyuşturucu ve 6 tane sentetik ecza ele geçirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan H.K. tutuklandı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, geçmeye çalıştığı araca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Adıyaman'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada, Ali Karakurd (2) ve Mahmut Sümer (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.Y.T isimli hükümlü, silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu bulundurma, hırsızlık, kanuna muhalefet ve kaçma suçlarından aranıyordu. Yakalanan hükümlü tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri mahkemece tutuklandı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.
Sultangazi'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde bir tır ve iki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası, otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saattir otoyolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli için arama çalışmaları başlatıldı. Bavli ailesi, çocuklarının bulunmasını bekliyor.
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