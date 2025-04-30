Samsun\'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Gençlik Caddesi İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AAB 285, 55 AJS 862 ve 55 HN 280 plakalı araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, tedbir amaçlı Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN