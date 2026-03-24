Samsun\'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Bulvarı çevre yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir kamyonet, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN