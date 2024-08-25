Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

3.Sayfa

Samsun'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kaza yerine 700 metre mesafede 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Tekke mevkiinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde toplam 3 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kaza yerine 700 metre mesafede tır, 1 hafif ticari araç, 1 minibüs, ve 5 otomobilde oluşan 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN