Samsun Emniyet Müdürlüğü 2023 yılında 858 aranan şahsı yakaladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Emniyet Müdürlüğü 2023 yılının aralık ayında 858 aranan şahsı yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılının aralık ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde; kasten öldürme suçundan 12 şahıs, dolandırıcılık suçundan 80 şahıs, hırsızlık suçundan 98 şahıs, yağma suçundan 7 şahıs, cinsel suçlardan 15 şahsın da araların da bulunduğu toplam 858 aranan şahıs yakalandı. 34 bin 715 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı ve bin 34 araç trafikten men edildi. Emniyet müdürlüğü ekipleri eğitim faaliyetleri çerçevesinde araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 3 bin 437 kişiye trafik eğitimi verdi.

Çok sayıda narkotik madde ve suç unsuru ele geçirildi

Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmada 196 adet ruhsatsız tabanca,72 adet kuru sıkı tabanca, 103 adet av tüfeği 3 bin 282 adet çeşitli çaplarda fişek,959 adet kesici alet, 7 kilo 632,18 gram esrar 28 bin 511 adet sentetik ecza,3 kilo 839,6 gram metamfetamin, 153,77 gram kokain, bin 256 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 463 adet ecstasy hap, 3 kök kenevir, 11,5 gram eroin, 5 kilo 754,26 gram skunk, 38,53 gram fubınaca, 171,58 kilogram tütün, 2 bin 927,5 litre etil alkol, 279 litre kaçak içki, 308 bin adet boş makaron, 178 bin 340 adet dolu makaron, 440 adet emtia, 108 adet elektronik sigara, bin 486 adet TAPDK badrolü, 3 adet sigara sarma makinası, 461 paket sigara, 1 adet muşta, 36 adet cinsel içerikli ürün, 17,85 kilogram nargile tütünü, 13 bin 572 adet alkol aroma kiti, 2 adet sahte para ele geçirildi. "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan ise 5 şahsa işlem yapıldı. - SAMSUN