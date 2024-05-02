Samsun Emniyet Müdürlüğü 450 Binden Fazla Şahsın GBT Kontrolünü Yaptı, 512 Aranan Şahsı Yakaladı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen Nisan ayında 450 binden fazla şahsın GBT kontrolünü yaptı, 512 aranan şahsı yakaladı. Denetimlerde 32 bin 633 araca işlem yapıldı, bin 798 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 01-30 Nisan 2024 tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Uygulama ve denetimlerde toplam 450 bin 203 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 512 aranan şahıs yakalandı. 134 bin 353 araç kontrol edilerek 32 bin 633 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, bin 798 araç trafikten men edildi. 99 adet ruhsatsız tabanca-37 adet kurusıkı tabanca, 59 adet av tüfeği-3 bin 720 adet çeşitli çaplarda fişek, 457 adet kesici alet, 1 kilo 597 gram metamfetamin-29 gram kokain, 1 kilo 446 gram sentetik kannabinoid (bonzai)-76 gram skunk, 1 kilo 370 gram esrar-123 bin 515 adet sentetik ecza, 693 adet ecstasy hap-0,45 gram eroin, 21 kök kenevir, 541 litre etil alkol, 1 adet sigara sarma makinesi, 200 paket sigara, 54 adet elektronik sigara, 3,5 litre kaçak içki, 84 bin 800 adet boş makaron, 5 bin 580 adet dolu makaron, 111 adet tarihi eser sikke, 1 adet gümrük kaçağı oto,28 adet APP plaka, 4 bin 631 adet emtia ele geçirildi. Terör örgütüne üye olmak suçundan 13 şahsa işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce "insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş" suçlarına ilişkin çalışmalar kapsamında toplam 9 şahıs yakalandı, ayrıca ülkede yasal kalış süresi sona eren/ülkeye yasa dışı yollardan giren toplam 77 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak GÖKSEM'e teslim edildi. Bu şahıslardan 58 şahıs, GGM sevk/doğrudan sınır dışı edildi.

Merkez ve dış ilçelerde lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında 22 okulda bin 351 öğrenciye "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 5 bin 572 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN