Samsun Havza'da cam yüklü tır virajda devrildi, yol 3 saat kapandı - Son Dakika
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Samsun Havza'da cam yüklü tır virajda devrildi, yol 3 saat kapandı

Samsun Havza\'da cam yüklü tır virajda devrildi, yol 3 saat kapandı
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Samsun'un Havza ilçesinde cam yüklü tırın virajda devrilmesi sonucu sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı.

Samsun'un Havza ilçesinde cam yüklü tırın virajda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Havza-Vezirköprü çevreyolu Küçük Sanayi Sitesi yanında, üstgeçit mevkisindeki keskin virajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vezirköprü istikametine dönüş yapmak isteyen Önder Uçar yönetimindeki 50 NC 199 plakalı cam yüklü tır, viraja girdiği sırada yükün ağırlığı nedeniyle dengesini kaybederek yan yattı ve devrildi. Tırda bulunan cam malzemelerin bağlı olduğu halatın kompasından ağır yükün dayanamayarak etkilenmesiyle yükün dengesinin bozulduğu öğrenildi.

Kazanın ardından çevrede güvenlik önlemi alan Havza İlçe ve Bölge Trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatarak başka bir kaza yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı. Kazada tır sürücüsü Önder Uçar yara almadan kurtulurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Devrilen tırın ve yola savrulan Cam parçalarının kaldırılması için iş makinelerinden yardım alındı. Yapılan çalışmaların ardından tır yoldan kaldırılırken, yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Havza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Havza'da cam yüklü tır virajda devrildi, yol 3 saat kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da cam yüklü tır virajda devrildi, yol 3 saat kapandı - Son Dakika
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