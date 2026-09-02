Samsun İlkadım'da otomobil kavşakta iki kadına çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da otomobil kavşakta iki kadına çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Samsun İlkadım\'da otomobil kavşakta iki kadına çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Uğur Mumcu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Uğur Mumcu Kavşağı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak Ali A. idaresindeki 55 AKY 283 plakalı otomobil, yaya 2 kadına çarptı. Kazada yaralanan kadınlar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun İlkadım'da otomobil kavşakta iki kadına çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da otomobil kavşakta iki kadına çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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