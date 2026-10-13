Samsun Kavak'ta kontrolden çıkan cip takla attı, karı-koca yaralandı - Son Dakika
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Samsun Kavak'ta kontrolden çıkan cip takla attı, karı-koca yaralandı

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Samsun Kavak\'ta kontrolden çıkan cip takla attı, karı-koca yaralandı
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Samsun Kavak'ta Samsun-Ankara karayolu Çakallı mevkisinde cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve karı-koca yaralandı. Yaralılar ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde cipin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı-koca yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu 26. kilometresi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Alkan (80) idaresindeki 14 LA 909 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve yol kenarında ters döndü.

Kazada sürücü Niyazi Alkan ile eşi Gülser Alkan (74) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta kontrolden çıkan cip takla attı, karı-koca yaralandı - Son Dakika
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