Samsun merkezli 'change' operasyonunda 17 kişi adliyede - Son Dakika
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Samsun merkezli 'change' operasyonunda 17 kişi adliyede

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Samsun merkezli İstanbul, Trabzon ve Çorum illerinde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi. Operasyonda, Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon TL olan 29 araç, değiştirilerek nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçları işlendiği tespit edilen şahıslara ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise silahlar, mühimmat, para, dijital materyaller ve evraklar ele geçirildi.

28.06.2024 10:45
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Samsun merkezli "change" operasyonunda 17 kişi adliyede

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul, Trabzon ve Çorum illerinde düzenlenen "change" operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince projeli önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek; Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon TL olduğu değerlendirilen 29 araç ile "change" yapılıp satılması suretiyle, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Samsun merkezli yapılan operasyonda Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum'da 1 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet fişek, 23 adet 9.19 mm fişek, 1 adet şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 TL, dijital materyaller, 2 adet araç plakası, noter belgeleri, araç alım-satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ve diğer materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 1'i kadın 17 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun merkezli 'change' operasyonunda 17 kişi adliyede - Son Dakika

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