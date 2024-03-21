Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi

Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı. Operasyonda, silahlar derin dondurucuda gıda paketleri arasında bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız tabancalar, uzun namlulu otomatik tüfek mermileri, tabanca mermileri ve diğer silah aksesuarları ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

21.03.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi

SAMSUN - Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, silahların derin dondurucuda gıda paketleri arasında ele geçmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara ve şahısların irtibatlı olduğu il dışındaki suç ortaklarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun merkez ve Terme ilçesi ile Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, bin 205 adet vahim nitelikli değişik çap ve ebatlarda uzun namlulu otomatik tüfek mermisi, 5 bin 642 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tabanca sürgüsü, 1 adet tabanca sürgü takımı,1 adet keskin nişancı dürbünü ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi. Silahların bazılarının derin dondurucu içindeki gıda paketleri arasına gizlenmiş poşetlerde ele geçmesi dikkat çekti.

Vahim nitelikli değişik çap ve ebatlarda uzun namlulu otomatik tüfek mermisi ile yakalanan F.A, polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tuzla'da Otoparkta Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
    01:07 Tuzla'da Otoparkta Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

    Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.


00:19 Akaryakıt fiyatları İstanbul’da 43 liranın üzerine çıktı Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı
23:12 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan “600 daire“ iddiasına yanıt Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan "600 daire" iddiasına yanıt
21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı
21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
16:30 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
23:09 Patnos’ta bir kişi, camide intihar etti Patnos'ta bir kişi, camide intihar etti
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
21:17 Will Smith: Kur’an-ı Kerim’in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor Will Smith: Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 01:16:02. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun merkezli silah ve mermi operasyonu: Dondurucuda silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement