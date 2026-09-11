Samsun Terme'de kaçak tütün operasyonunda 42 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Terme'de kaçak tütün operasyonunda 42 bin 800 makaron ele geçirildi

Samsun Terme\'de kaçak tütün operasyonunda 42 bin 800 makaron ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde bir şahsın ikamet ve iş yerinde yapılan aramada 42 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ile tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunlarına muhalefetten adli işlem başlatıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 42 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde bir şahsın ikamet ve iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 42 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara, 9 bin 600 adet makaron, 20 kilogram açık kıyılmış tütün ve 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Güvenlik, 3. Sayfa, Makaron, Samsun, Terme, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Terme'de kaçak tütün operasyonunda 42 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

10:55
Nerden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nerden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:39
80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK’dan uyarı geldi
80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı geldi
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
10:18
Aşk-ı Memnu’nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:14:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun Terme'de kaçak tütün operasyonunda 42 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement