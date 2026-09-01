Samsun'un Atakum ilçesinde aracında bıçakla yaralama: şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'un Atakum ilçesinde aracında bıçakla yaralama: şüpheli tutuklandı

Samsun\'un Atakum ilçesinde aracında bıçakla yaralama: şüpheli tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde aracına bindirdiği U.Ö.S.'yi (25) araç içerisinde bıçakla yaralayan E.E. (23), polis ekiplerince yakalandı. Sağ omzundan yaralanan U.Ö.S. hastanede tedavi altına alınırken, E.E. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde aracına bindirdiği şahsı bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. (23), U.Ö.S.'yi (25) aracına bindirdikten sonra araç içerisinde bıçakla yaraladı. Saltı, sağ omzundan bıçaklanan U.Ö.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.E., polis tarafından yakalandı. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Atakum, Samsun, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'un Atakum ilçesinde aracında bıçakla yaralama: şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Atakum ilçesinde aracında bıçakla yaralama: şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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