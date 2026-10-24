Samsun Vezirköprü'de yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi, kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun Vezirköprü'de yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi, kedi kurtarıldı

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Samsun Vezirköprü\'de yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi, kedi kurtarıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ahmet Diler'e ait evin oturma odasında çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmazken itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan, evde bulduğu kedi yavrusunu yanmaktan kurtardı ve suyla serinleterek ilk müdahaleyi yaptı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evin oturma odasında çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan kedi yavrusu, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Ahmet Diler'e ait evin oturma odasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye çavuşundan duyarlı müdahale

Yangın sırasında evin içerisinde bir kedi yavrusu olduğunu fark eden itfaiye çavuşu Tahircan Bayhan, yavruyu kurtarmak için harekete geçti. Kedi yavrusunu yanmaktan kurtaran Bayhan, ardından suyla serinleterek ilk müdahaleyi yaptı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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