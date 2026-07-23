Samsun'da çifte 'vatandaşlık' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklu - Son Dakika
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Samsun'da çifte 'vatandaşlık' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklu

Samsun\'da çifte \'vatandaşlık\' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklu
23.07.2026 23:28  Güncelleme: 23:35
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde telefonla aradıkları çifte "Vatandaşlık vereceğiz, isminiz terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek yaklaşık 1 milyon 95 bin TL değerindeki 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit paralarını alan 2 şüpheli, polis ekiplerince il dışında yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çifti telefonla arayıp "Vatandaşlık vereceğiz, isminiz terör soruşturmasında geçiyor" diyerek 175 gram altın ve 13 bin 500 TL nakitlerini alan 2 şüpheli, il dışında yakalanıp tutuklandı. Paralar sahiplerine teslim edildi.

TÜM ALTIN VE PARALARINI VERDİLER

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan bir çifti telefonla arayan şüpheliler, "Vatandaşlık vereceğiz, isminiz terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek ellerindeki altınları istedi. Şüphelilere inanan çift, evlerinde bulunan yaklaşık 1 milyon 95 bin TL değerindeki 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit parayı tanımadıkları bir kişiye teslim etti.

DOLANDIRICILAR İL DIŞINDA YAKALANDI

Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli, kullandıkları araçla il dışında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada mağdurlara ait 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Samsun'a getirilen 2 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altın ve nakit para ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da çifte 'vatandaşlık' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da çifte 'vatandaşlık' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklu - Son Dakika
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