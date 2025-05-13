Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı - Son Dakika
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Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı

Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Pınar Aydınlar'ın "imza atmak" adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

13.05.2025 13:00
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"Halkları Demokratik Kongresi (HDK)" soruşturması kapsamında gözaltına 21 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar bugün hakim karşısına çıktı. Tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak Pınar Aydınlar'ın tahliyesine karar verildi.

"SIRRI ABİMİZE ÇOK ÜZÜLÜYORUM, CENAZESİNE KATILAMADIM"

HDK soruşturmasında gözaltına alınarak 21 Şubat'ta tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aydınlar savunmasında savunmasında, şunları söyledi; "Bana sorulan tek bir soru vardı. HDK binasında bir aramada dosyasında adım geçiyor. Kağıthane belediye başkan adayı olarak geçiyor. Ben aday olmadım HDK üyesi değilim. Ancak devri daim olsun Sırrı Süreyya Önder'le birlikte HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları olarak seçimlere girmiştim. Sırrı abimize çok üzülüyorum, ben cenazesine katılamadım.

Sevdiklerim öldü, Sırrı Süreyya Önder öldü, Volkan Konak öldü, Edip Akbayram öldü gidip veda edemedim. Benim seçme ve seçilme hakkım sorgulanıyor. Benim bir dijital kayıtta adımın geçmesi sonucu ben buradayım ben HDK üyesi değilim. Ben HDP'de İstanbul Belediye Başkan adaylığım oldu. Bunların dışında bir şey yok. HDK yasal bir parti zaten benim orayla öyle bağlantım olmadı."

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Savcı, adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye talep etti. Avukatlar, savcının talebine katılmakla birlikte Pınar Aydınlar'ın mesleği gereği yurtdışı çıkış yasağı uygulanmaması, derhal beraat verilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti, Aydınlar'ın tahliyesine karar verdi. Aydınlar'a her ayın birinci günü imza verme şartıyla adli kontrol şartı uygulandı. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.

PINAR AYDINLAR KİMDİR?

Pınar Aydınlar, 12 Şubat 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Türk halk müziği sanatçısı, yazar ve siyasetçidir. 12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul da doğan Pınar Aydınlar, aslen Erzurum'un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı.

Pınar Aydınlar bir konseri sırasında söylediği sözlerden dolayı, 2011 yılında 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. 2002 yılında Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ ile evlenip, 2011 yılında boşanmışlardır.

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Son Dakika 3.Sayfa Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı - Son Dakika

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