Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı
29.06.2025 00:40
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Türk halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada fenalaştı. Hastaneye sevk edilen Sevcan Orhan'ın müşahede altında tutulacağı açıklandı.

Sanatçı Sevcan Orhan, Lefkoşa'da konser verdiği sırada sahnede fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Orhan'ın müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde sahne aldı. Konseri sırasında fenalaşan Orhan'ın kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü ismin sedye ile konser alanından çıkarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, hastaneye sevk edilen Sevcan Orhan'ın tansiyonu düştü.

Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı

MÜŞADE ALTINDA TUTULACAK

Kaldırıldığı hastanede bu akşam müşahede altında tutulacağı öğrenilen Orhan'ın orkestra arkadaşları ve sevenleri hastane önünde beklemeye başladı.

Sevcan Orhan, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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