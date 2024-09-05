Sancaktepe'de Çatı Katında Yangın: 1 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
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Sancaktepe'de Çatı Katında Yangın: 1 Saatte Söndürüldü

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İstanbul Sancaktepe'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında ölen veya yaralanan olmadı. Yangın, bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 civarında çıktı ve daireyi tamamen sardı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından yangını söndürdü. Olay sonrası polis ekipleri binadaki sakinleri tahliye etti ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

05.09.2024 16:36
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Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katındaki daire alev alev yandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan bir dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin güçlükle döndürdüğü daire küle döndü.

Yangın, İstanbul Sancaktepe İlçesi, Atatürk Mahallesi, Ağaç Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın beşinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yanan daireyi söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sancaktepe\'de Çatı Katında Yangın: 1 Saatte Söndürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de Çatı Katında Yangın: 1 Saatte Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Çatı Katında Yangın: 1 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
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