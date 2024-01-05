 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sancaktepe'de aracın takla atması - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de aracın takla atması

Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

05.01.2024 - 01:54,
Abone Ol

Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi

İSTANBUL - Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 21.00'de İstanbul Sancaktepe ilçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, Lale Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 P 4282 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe\'de aracın takla atması
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sancaktepe, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de aracın takla atması - Son Dakika


00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14
Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak

Son Dakika
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 02:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de aracın takla atması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement