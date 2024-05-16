Sancaktepe\'de Cinayet Davasında Savcılıktan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi

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Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanıklar Seçil Çiftçi ve Cemal Çiftçi hakkında ayrı ayrı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin eski sevgilisi olduğu öne sürülen Seçil Çiftçi ile cesedi birlikte ormanlık alana bıraktığı iddia edilen babası Cemal Çiftçi'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Çiftçi, tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca öldürülen Semih Sevim'in anne ve babası da müşteki olarak katıldı.

Eylemi tek başına gerçekleştiremeyeceği belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Seçil ile Cemal Çiftçi ve vefat eden Semih Sevim arasındaki önceye ait yazışmaları, sanık Seçil'in ölen Semih Sevim'in erkek olması ve fiziki yapısı dikkate alındığında eylemi tek başına gerçekleştiremeyeceğini aktardı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Açıklanan mütalaada, sanıklar Seçil ve Cemal Çiftçi'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Süre talep ettiler

Duruşmada sanıklar ve tarafların avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

Tutukluluk halinin devamına hükmetti

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına ve tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında bir kişinin ölü olarak bulunması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı, ölen kişinin ise hakkında öncesinde 'kayıp şahıs' ihbarında bulunulan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Müşteki olarak ifade veren Sevim'in kardeşi Sebile Selvitopu'nun ifadesine yer verilen iddianamede, kardeşi Semih Sevim'in 22 Aralık 2022'de Tokat'tan İstanbul'a gittiğini, kardeşinin Seçil Çiftçi ile karşılıklı olarak birbirlerini tehdit etmeleri iddiasıyla ilgili duruşması için gittiğini ve kardeşinin Seçil Çiftçi ile yaklaşık 5-6 yıldır Tokat'tan tanıştıklarını söylediği aktarıldı.

Dosyaya sunulan yazışmaların incelenmesine de yer verilen iddianamede, Seçil Çiftçi'nin ölen Semih Sevim'e hitaben, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım, senin kafanın kesildiğini paylaşacağım. Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Sıkıldım bu tehditlerden, benim babam baba gibi baba, benim anam ana gibi ana. Seni öldüreceğim, paşa paşada cezasını yatacağım, seni vurdurucağım" gibi mesajlar gönderildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cemal Çiftçi ile Seçil Çiftçi'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL