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Sancaktepe'de motosikletlinin yaptığı kaza kask kamerasında

İSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halindeki bir motosikletli, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir şahısa çarptı. Kazada sürücü ve karşıya geçmek isteyen şahıs yaralanırken, kaza anı ise motosikletin kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İstanbul Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, Ebubekir Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletli, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir şahısa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıs yola savruldu. Motosik ise yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada sürücü ve yolun karşısına geçmek isteyen şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.