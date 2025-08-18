Sancaktepe\'de Otomobil Apartmanın Bahçesine Düştü

İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Safa Mahallesi Veda Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HCN 150 plakalı Toyota marka otomobil, dik yokuşta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartman duvarına ve trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil apartmanın bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araçtaki bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL