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Sancaktepe'de yanlış yola giren tır, elektrik direği devirdi - Son Dakika
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Sancaktepe'de yanlış yola giren tır, elektrik direği devirdi

Sancaktepe'de özel bir şirkete ait tır, yanlış sokağa girerek elektrik tellerine çarptı ve üzerine devrilen elektrik direği ortalığı birbirine kattı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Sancaktepe\'de yanlış yola giren tır, elektrik direği devirdi
25.12.2023 - 23:56,
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Sancaktepe'de yanlış yola giren tır ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Sancaktepe'de yanlış yola giren tır, ortalığı birbirine kattı. Elektrik tellerine çarpan tırın üzerine elektrik direği devrildi.

Olay, saat 22.30 sırlarında Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi Işıklı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, özel bir şirkete ait Mercedes marka A.B. hakimiyetindeki 34 CPM 811 plakalı tır yanlış sokağa girdi. Sokakta seyir halindeyken aracın yüksekliğini hesap edemeyen tır şoförü elektrik tellerine çarptı. Elektrik tellerinin kopmasıyla birlikte elektrik direği tırın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tır şoförüne alkol testi yaparken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de yanlış yola giren tır, elektrik direği devirdi - Son Dakika


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