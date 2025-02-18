Sandıklı'da Cinayet: 3 Tutuklama

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu işlenen cinayette gözaltına alınan 4 kişiden üçü tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar- Antalya yolu Kaplıca Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer Çetinkaya, A.A., H.Y., S.C., M.Y., arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ömer Çetinkaya, karşı grubun tabancayla ateş etmesiyle vurulup yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Çetinkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili A. A., H.Y., S.C., M.Y., olayın yaşandığı gün sabah saatlerinde yakalanıp, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polis de ki ifadelerinden sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan A. A., H.Y., S.C., cezaevine gönderilirken M.Y.'de denetimli serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR