Sandviç panelleri alev alev yandı - Son Dakika
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Sandviç panelleri alev alev yandı

Düzce'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, açık hava deposunda bulunan sandviç panelleri yaktı. Olay İstilli köyü Çiçek Mahallesinde meydana geldi. Alevler rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyüp açık hava deposu olarak kullanılan ve içerisinde sandviç panellerin bulunduğu noktaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve olay maddi hasar ile atlatıldı.

31.05.2024 19:13
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Sandviç panelleri alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, açık hava deposunda bulunan sandviç panelleri yaktı.

Olay İstilli köyü Çiçek Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere D-100 karayolu yanında bulunan otluk arazide kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, anız yangınına sebebiyet verdi. Alevler rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyüp açık hava deposu olarak kullanılan ve içerisinde sandviç panellerin bulunduğu noktaya sıçradı. Sandviç paneller yanarak küle döndü. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin lastik atölyesine ulaşmasını engellemek için çalışıp, yangını kontrol altına aldı. Olay maddi hasar ile atlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sandviç panelleri alev alev yandı - Son Dakika

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