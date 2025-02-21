Sanıklara Avni Kılıçaslan Davasında 16 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
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Sanıklara Avni Kılıçaslan Davasında 16 Yıl 6 Ay Hapis

Yaşlı bakım merkezinde engelli Avni Kılıçaslan'ı darp eden sanıklara 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

21.02.2025 18:59
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Avni Kılıçaslan davasında iki sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de faaliyet gösteren bir yaşlı bakım merkezinde kalan engelli Avni Kılıçaslan'ın darp edilerek ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanan M.C.B. ve M.S., Çerkezköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çerkezköy'deki bir yaşlı bakım merkezinde 6 Şubat'ta kurum personelleri tarafından darp edilen Avni Kılıçaslan, tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 15 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Kılıçaslan'ı darp ettikleri iddiasıyla kurum çalışanları M.C.B. ve M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eylül ayında yapılan 4'üncü duruşmada mahkeme heyeti, aile ve savcının talebini kabul ederek dosyayı Çerkezköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından sanıklar karar duruşmasına çıktı.

Sanıklar tahliyelerini talep etti

Tutuklu sanıklar M.C.B. ve M.S., Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Çerkezköy Adliyesi'ndeki duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya sanıkların avukatları, Avni Kılıçaslan'ın ailesi ve avukatları ile Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasının okunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, Avni Kılıçaslan'ın avukatı sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan M.S., olay günü Avni Kılıçaslan'ın kendisine küfür ettiğini, bir kez yumruk ve tokat attığını, başka bir eylemde bulunmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti. Diğer sanık M.C.B. ise yaklaşık 7 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığını, olay günü acil tıbbi müdahale dışında Kılıçaslan'a herhangi bir müdahalede bulunmadığını savundu.

16 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini reddederek M.C.B. ve M.S.'ye ayrı ayrı "kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma" suçundan 12'şer yıl, "cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sanıklara Avni Kılıçaslan Davasında 16 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

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