Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı

BURSA - Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl-İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca, kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.