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Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı - Son Dakika
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Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı

Kaza, İnegöl-İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca, kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

17.01.2024 - 14:39,
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Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı

BURSA - Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl-İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca, kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı
Kaynak: İHA
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Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saniyelerle ölümden döndüler...İterek götürdükleri araca kamyonet böyle çarptı - Son Dakika
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