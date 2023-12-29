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Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı, 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı, 9 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 133 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa\'da 133 düzensiz göçmen yakalandı, 9 şüpheli tutuklandı
29.12.2023 - 20:39,
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Şanlıurfa'da yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 133 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde kent genelinde belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda, 133 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine yurt dışı yasağı getirilen 10 şüpheli serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı, 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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