Şanlıurfa'da 17 şüpheli yakalandı, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 17 şüpheli yakalandı, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa\'da 17 şüpheli yakalandı, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, yağma, yaralama gibi suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 9 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
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Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda, aranan 17 şüpheli yakalandı, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik kent genelinde uygulamaları devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, yağma, yaralama" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 10 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 17 şüpheli yakalandı, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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