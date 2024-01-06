Şanlıurfa\'da 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlü ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede ekiplerce 'kasten yaralama' suçundan hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.S.'nin yeri tespit edildi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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