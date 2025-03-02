Şanlıurfa'da 2 Dolandırıcı Yakalandı

Şanlıurfa sanal ortam dolandırıcısı 2 şahıs yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sanal ortamda vatandaşları dolandıran 2 zanlı polis ekipleri tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda vatandaşları dolandıran şahısların Şanlıurfa'da ikamet ettiğini belirledi. Şahısların kaldığı adresi belirlemek için sanal ortamda takibe başlayan ekipler, belirledikleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda vatandaşları maddi zarara uğrattıkları tespit edilen 2 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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