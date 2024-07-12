Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 3 kişiyi de gözaltına aldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da 2 Kilo 650 Gram Skunk Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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