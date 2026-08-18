Şanlıurfa'da 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo 600 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir araçta arama yaptı. Aramada, aracın arka koltuğunda poşet içerisinde 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: İHA
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