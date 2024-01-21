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Şanlıurfa'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
21.01.2024 - 23:22,
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Şanlıurfa'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Ersin K.'nin kullandığı 27 AH 513 plakalı otomobil, Şanlıavşar yolundan karayoluna çıkan Muhammet M.'nin kullandığı 63 MA 8308 plakalı kamyonete çarptıktan sonra karşı şeride savrulup Hikmet K.'nin kullandığı 06 BFL 577 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ersin K., Bekir Y., İshak Y., Aslı K., Gülay K., Hikmet K. ve İrem O. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ersin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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