Şanlıurfa'da 3 Cinayet Zanlısı Yakalandı

3.Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zaman ve yerlerde gerçekleşen 3 ayrı cinayetin zanlılarını Şanlıurfa'da yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, Hatay'ın Payas ilçesinde geçen ay meydana gelen "Kasten Öldürme" olayının firari şüphelisi M.Y. ve A.Y. isimli şahıslar, Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde yakalandı. Karaköprü ilçesi Aşık Mahallesi'nde "Kardeşi Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahıs ile Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl 2 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili "Kasten Öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 1 yıldır aranan A.D. isimli şahıs da Viranşehir ilçesine bağlı Çalıcık Mahallesi'nde yakalandı. - ŞANLIURFA