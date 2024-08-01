Şanlıurfa'da 3 Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da 3 Cinayet Zanlısı Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zaman ve yerlerde gerçekleşen 3 ayrı cinayetin zanlılarını yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında, Hatay'da kasten öldürme suçundan aranan M.Y. ve A.Y., Karaköprü'de kardeşini öldürmekten hüküm giyen Y.Y. ve Ceylanpınar'da 2 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili aranan A.D. de bulunuyor.

01.08.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zaman ve yerlerde gerçekleşen 3 ayrı cinayetin zanlılarını Şanlıurfa'da yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, Hatay'ın Payas ilçesinde geçen ay meydana gelen "Kasten Öldürme" olayının firari şüphelisi M.Y. ve A.Y. isimli şahıslar, Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde yakalandı. Karaköprü ilçesi Aşık Mahallesi'nde "Kardeşi Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahıs ile Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl 2 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili "Kasten Öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 1 yıldır aranan A.D. isimli şahıs da Viranşehir ilçesine bağlı Çalıcık Mahallesi'nde yakalandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Karaköprü, Şanlıurfa, Hatay, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 3 Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 15:20:39. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3 Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement