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Şanlıurfa'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde oyun oynarken kapağı tam kapanmayan rögara düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun çığlıklarını duyanlar durumu hemen bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzatılan merdiven yardımıyla çocuğu güvenli bir şekilde çıkardı. Çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Şanlıurfa\'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı
10.01.2024 - 16:37,
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükyol Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile oyun oynayan Ali U., kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü. Çocuğun çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, uzatılan merdiven ile Ali U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Ali U., sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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