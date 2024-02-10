Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa\'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla arayarak 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yapan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi ve şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, 23 ilde toplamda 33 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

10.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 33 kişiyi telefonla arayarak 43 milyon 508 bin 299 lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede ekiplerce Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, şüphelilerin olaylarda kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA

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