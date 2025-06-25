Şanlıurfa\'da 35 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 35 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ortaklaşa düzenlediği bir çalışmada, ihbar üzerine bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 66 parça halinde 35 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ifadesi için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA