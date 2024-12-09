Şanlıurfa'da 4 Ton Bozuk Sakatat İmha Edildi

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Şanlıurfa'da bozuk 4 ton sakatat imha edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ele geçirilen bozuk 4 ton sakatat, zabıta ekiplerince imha edildi.

Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Karaköprü Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonette arama yaptı. Aramada bozuk olduğu tespit edilen yaklaşık 4 ton sakatat ele geçirildi. El konulan sakatatlar imha edildi.

Sakatat sahibine para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.