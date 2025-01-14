Şanlıurfa'da 434 bin araç ve sürücüye ceza - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 434 bin araç ve sürücüye ceza

Şanlıurfa\'da 434 bin araç ve sürücüye ceza

2024'te Şanlıurfa'da trafik denetimlerinde 434 bin 972 sürücüye yasal işlem uygulandı.

14.01.2025 14:26
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Şanlıurfa'da 2024 yılında gerçekleştirilen uygulamalarda 434 bin 972 araç ve sürücüsüne yasal işlem uygulandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılında il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulama ve denetimlere yönelik bilançoyu açıkladı.

Yapılan açıklamada 153 bin 851 sürücüye hız ihlali, 47 bin 42 sürücüye kırmızı ışık kuralını ihlalden, 24 bin 967 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 21 bin 35 araca periyodik muayene eksikliği nedeniyle, 18 bin 72 sürücüye emniyet kemeri takmama, 15 bin 795 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama, 14 bin 264 araca zorunlu mali sorumluluk sigortası eksikliği nedeniyle cezai işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, mevzuatta izin verilmeyen ışıklı veya sesli uyarı cihazları (çakar) kullanan 154 sürücüye de cezai işlem kesildi. 2024 yılı çerçevesinde toplam 434 bin 972 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddeleri gereğince yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Denetimlerin 2025 yılında da aralıksız süreceği aktarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 434 bin araç ve sürücüye ceza - Son Dakika

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