Şanlıurfa\'da 47 zanlı yakalandı, aralarında Canan Karatay\'ı dolandıran şüpheli de var

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013 yılında Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında 'silahlı yağma ve dolandırıcılık' suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K.'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA