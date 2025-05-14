Şanlıurfa'da 5.680 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polisin sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda, bir tırı takibe alan ekipler önünü keserek durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, tırın gizli bölmelerinde 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.