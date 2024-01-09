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Şanlıurfa'da 5 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 5 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da 5 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
09.01.2024 - 13:49,
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede asayişi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, uygulama yapan ekipler, hırsızlık suçundan 4 ile 9 yıl arasında hapis cezası bulunan Y.A., C.Ç, Z.A., M.A. ve H.E'yi gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin devam eden uygulamalarında, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. isimli şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Narkotik, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 5 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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