Şanlıurfa\'da 76 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da 76 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonda, 76 kilo 550 gram skunk ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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