Şanlıurfa\'da Acil Serviste Bıçaklı Saldırı

Şanlıurfa'da acil servisteki doktor ve güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün öğleden sonra, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. İ.H.K. isimli şahıs, acil servise gitti. Acil serviste görevli doktor İsmail A. ile tartışan şahsa, güvenlik görevlisi Harun P. müdahale etmek istedi. Dışarı çıkan şahıs, yanında getirdiği bıçağı çıkarak güvenlik görevlisini boğazından bıçakladıktan sonra doktoru da boğazından yaraladı.

İlk müdahaleleri Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.H.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan saldırı anları hastanenin güvenlik kamerasına yansımıştı. - ŞANLIURFA