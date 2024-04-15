Şanlıurfa\'da AK Parti eski belediye meclis üyesinin aracı kundaklandı

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Güvenlik kamerasının kablosunu kesip aracı kundakladılar

Şanlıurfa'da otomobil kundaklandı

Eski belediye encümeninin aracı kundaklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yüzü maskeli kişi veya kişiler AK Parti eski belediye meclis üyesi Fethi Işık'a ait aracı kundaklandı. Maskeli şahısların güvenlik kamerasının kablosunu keserek kundaklama olayını gerçekleştirdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AK Parti'nin 15 yıllık Birecik belediye meclis üyesi olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde de yine AK Parti'den Birecik belediye meclis üyesi adayı olan Fethi Işık'ın otomobili maskeli şahıslar tarafından kundaklandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Aydoğdu Sokak'ta yaşandı.

Sabah saatlerinde AK Parti Birecik Belediye Meclis Üyesi Adayı Fethi Işık'ın otomobilinin yanına gelen yüzü maskeli şahıslar, yanlarında getirdikleri molotof kokteylerini otomobile fırlatarak kundakladı. Kundaklanan otomobilde maddi hasar oluşurken, şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otomobili kundaklanan Fethi Işık ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Polis olayı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Maskeli şahısların güvenlik kamerasının kablosunu keserek kundaklama olayını gerçekleştirdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.