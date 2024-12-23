Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Cinayet - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Cinayet

Akaryakıt istasyonunda alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

23.12.2024 19:37
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Akaryakıt istasyonun dehşete düşüren cinayet anı kamerada

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonundaki cinayette 2 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda işlenen cinayet olayında gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanan 5 kişiden 3'ü, 3 ay sonra serbest bırakıldı. Yaşanan cinayet olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ağustos gecesi, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'a kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşun isabet etti. Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan cinayet olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tutuklanan 5 kişiden 3'ü 3 ay sonra serbest bırakıldı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu yargılanan 5 kişi, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 kişiyi adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakırken, 2 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Cinayet - Son Dakika

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