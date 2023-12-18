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Şanlıurfa'da Beton Pompalı Aracın Alev Alması - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Beton Pompalı Aracın Alev Alması

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir beton pompalı kamyonun lastikleri seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek yakıt istasyonundan uzaklaştırdı.

Şanlıurfa\'da Beton Pompalı Aracın Alev Alması
18.12.2023 - 15:46,
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Şanlıurfa'da alev alan beton pompalı aracı sürücüsü canını tehlikeye atarak yakıt istasyonundan uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İlçede faaliyet yürüten bir beton firmasına ait beton pompalı kamyonun lastikleri seyir halindeyken alev aldı. Lastiklerden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. Park ettiği bölgede bir yakıt istasyonu olduğunu gören sürücü, tekrar araca binerek bölgeden uzaklaştırdı. Sürücünün araca binerek sürmesi ve alevlerin yükselmeye devam etmesi hem cep telefonu kamerasına hem de yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Beton Pompalı Aracın Alev Alması - Son Dakika


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