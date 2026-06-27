Şanlıurfa'da Anız Yangını Nedeniyle 14 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Anız Yangını Nedeniyle 14 Gözaltı

Şanlıurfa\'da Anız Yangını Nedeniyle 14 Gözaltı
27.06.2026 16:51
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Şanlıurfa'da anız yakan 14 şüpheli, güvenlik güçlerine direnç göstererek gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da anız yaktıkları ve güvenlik güçlerinin müdahalesine engel oldukları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa genelinde artış gösteren anız yangınlarına ilişkin emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Harran ve Siverek ilçelerinde anız yaktıkları belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldı. Harran ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde anız yakarak geniş bir alanın zarar görmesine ve çevredeki konutların tehlike altına girmesine neden oldukları öne sürülen 9 şüpheli, cumhuriyet savcılığının talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Meydankapı Mahallesi'nde ise anız yangınına müdahale eden jandarma ekiplerine mukavemet gösterdikleri ve görevi yaptırmamaya çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Siverek ilçesi Karakoyun Mahallesi'nde de anız yaktığı belirlenen 1 şüpheli, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturduğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, anız yangınlarının genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü değerlendirilerek başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Anız Yangını Nedeniyle 14 Gözaltı - Son Dakika

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